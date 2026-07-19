AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer'in görevinden istifasının ardından parti kulislerinde dikkat çekici iddialar konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, Özer'in istifasına giden sürecin, 22 Ocak'ta TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in mezarını ziyaret etmesiyle başladığı öne sürüldü. Parti kaynakları, söz konusu ziyaretin AKP yönetiminde rahatsızlık yarattığını iddia etti.

22 OCAK'TAKİ ZİYARET TARTIŞMA YARATTI



Kamer Genç, vefatının 10. yılında Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'ndeki mezarı başında AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer ve beraberindeki partililer tarafından anılmıştı. Anma programında dualar okunmuş, çıra yakılmış ve lokma dağıtılmıştı.

Programda konuşan Hakan Özer, Kamer Genç'in Tunceli'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, geçmişte TBMM Başkanvekilliği, Danıştay savcılığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Genç'i rahmetle andıklarını ifade etmişti.

PARTİ KULİSLERİNDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA



Dün yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyuran Hakan Özer, istifa gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Ancak parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Özer'in Kamer Genç'in mezarını ziyaret etmesi ve anma programına katılması parti içinde tartışmalara neden oldu. İddiaya göre, ziyaret sonrası yaşanan rahatsızlık ve parti içindeki baskılar istifa sürecini hızlandırdı.

MADEN PROJELERİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ



Geçtiğimiz yıl AKP Tunceli İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Özer, kentte özellikle maden ve taş ocağı projelerine ilişkin tartışmalarda sergilediği tutumla da kamuoyunun dikkatini çekmişti. Özer'in istifasına ilişkin AKP yönetiminden ise henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.