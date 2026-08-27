AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer'in "artan iş yoğunluğu" gerekçesiyle açıkladığı istifanın ardından, partide görev değişikliği yaşandı. AKP Tunceli İl başkanlığına Recai Hazar atandı.

AKP TUNCELİ’DE İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Recai Hazar’a yeni görevi, İstanbul Vahdettin Köşkü’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebliğ edildi. Hazar, siyasi çalışmalarına 2004 yılında AKP teşkilatlarında başladı. Yaklaşık 22 yıllık siyasi hayatı boyunca mahalle teşkilatlarından ilçe ve il teşkilatlarına kadar birçok farklı kademede görev üstlendi. Hazar, ilçe yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkanlığı, il teşkilat başkanlığı ve çeşitli il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Hazar, son olarak ikinci dönem AKP Tunceli Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı.

KAMER GENÇ ZİYARETİ İSTİFA GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl AKP Tunceli İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Özer, kentte özellikle maden ve taş ocağı projelerine ilişkin tartışmalarda yaptığı açıklamalarla zaman zaman bölge halkının taleplerine yakın bir tutum sergilemişti. Özer, TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i, ölümünün 10. yılında mezarı başında anmasıyla da kamuoyunun gündemine gelmişti. İddiaya göre istifanın temel nedeni de 22 Ocak'ta gerçekleştirilen bu ziyaret oldu.

3 İL BAŞKANI DAHA ATANDI

NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak'ın atandığı belirtildi.

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.