Beşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic için hazırlanan tanıtım filminde Hülya Avşar da kamera karşısına geçti. Çekimlerin ardından setten görüntüler paylaşan Avşar, Vlahovic'le keyifli anlarını takipçilerine gösterdi. Ünlü oyuncunun yeni transfer hakkındaki yorumu ise dikkat çekti.

YENİ TRANSFER İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Beşiktaş, Juventus'tan ayrılan Sırp golcü Dusan Vlahovic'i 14 Ağustos'ta kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, 26 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalarken yeni transferi için özel bir tanıtım filmi hazırladı.

Tanıtım filminde geçtiğimiz günlerde futbol kariyerini noktalayan eski Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, atlet Arda Saatçi, oyuncu Berkay Ateş ve Hülya Avşar yer aldı.

"BEŞİKTAŞ DEYİNCE AKAN SULAR DURUR"

Çekimler öncesinde Ayvalık'tan yola çıktığını belirten Hülya Avşar, Beşiktaş sevgisinin bu projede yer almasında önemli rol oynadığını söyledi.

Avşar, "Beşiktaş deyince akan sular durur. Çekimler için Ayvalık'tan yola çıktım. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlı olmamın ve kulübün Divan Kurulu Üyeliği'ni yürütmemin bunda büyük etkisi var. Yeni transferimiz için heyecanla gidiyorum, bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

VLAHOVIC İÇİN "ÇOK YAKIŞIKLI" DEDİ

Tanıtım filminin çekimlerinin ardından setten kamera arkası görüntülerini paylaşan Avşar, renkli anları takipçilerine aktardı.

Çekimlerin keyifli geçtiğini belirten ünlü oyuncu, Vlahovic hakkındaki düşüncesini de esprili bir şekilde dile getirdi. Avşar, "Güldük, eğlendik; güzel bir çekim oldu. Bu da kamera arkamız... Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı" diyerek Sırp futbolcuyu övdü.

Avşar'ın Vlahovic yorumu sosyal medyada da dikkat çekti.