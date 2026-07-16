Olay, aynı site içinde ikamet eden iki komşu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taraflar, apartman yönetiminde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle asansörde karşı karşıya geldi. Sözlü sataşmayla başlayan gerginlik, tarafların birbirine sert tepki göstermesiyle kısa sürede kontrolden çıktı.

KÜÇÜCÜK ASANSÖR BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

Sözlü tartışmanın ardından kavga fiziki müdahaleye dönüştü. Asansörün dar alanında gerçekleşen arbedede komşular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; tarafların birbirlerini ittiği, yumrukladığı, tekmeler savurduğu ve kavganın asansör içinde uzun süre şiddetlenerek devam ettiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, kullanıcılar arasında da farklı yorumlara ve tartışmalara neden oldu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kavganın ardından tarafların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak incelemeye alan emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.