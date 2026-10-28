Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, bu kez kızı Melisa’nın doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018’de sona eren evliliklerinin ardından kızlarının özel gününde yeniden bir araya geldi.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, uzun süreli birlikteliklerinin ardından 2017 yılında evlenmiş, evlilikleri 1 yıl 2 ay sonra boşanmayla sonuçlanmıştı. Çiftin kızları Melisa ise 13 yaşına bastı.

DOĞUM GÜNÜNDE AYNI KAREDELER

Kızının doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kutlamaya ait fotoğrafları paylaştı. Paylaşımda Şeyma Subaşı’nın da yer alması dikkat çekti.

KIZINA DUYGUSAL MESAJ

Ilıcalı, Melisa’nın yeni yaşı için şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yaşın kutlu olsun canım kızım. O gülen gözlerin bitmeyen enerjin ve kendine has tarzınla babanı hep mutlu ettin. Allah sana mutlu mutlu yaşlar nasip etsin, seni çok seviyorum”