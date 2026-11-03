Hülya Avşar, Yeniköy Sahili'nde köpeği Güllü ile yürüyüş yaptığı sırada basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Kameraları fark eden Avşar, eliyle yüzünü kapatarak görüntülenmek istemediğini belli etti.

GAZETECİLERE SERT ÇIKTI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, muhabirlerin röportaj isteğini geri çeviren Hülya Avşar, “Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun” dedi.

Gazetecilerin, “Biz sizi seviyoruz, o yüzden röportaj yapmak istiyoruz” sözleri üzerine ise Avşar, “Beni rahatsız etmeyin çocuklar” yanıtını verdi.

Ünlü sanatçının yüzünü kapatarak görüntülenmek istememesi ve gazetecilere yönelik sözleri objektiflere yansıdı.