Teknoloji dünyasındaki güvenilir kaynaklardan Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre, şirket entegre kameraları bulunan bir AirPods Pro versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu yeni modelin, kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıması bekleniyor.

Kameralı AirPods modelinin geleneksel fotoğraf çekme amacı taşımadığı, bunun yerine sensörlerin çevredeki verileri toplayarak Apple Intelligence teknolojisiyle işlenmesini sağlayacağı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar, iPhone’larını cebinden çıkarmadan Siri’ye çevreleriyle ilgili sorular sorabilecek ve entegre kameralar sayesinde anında yanıt alabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mark Gurman, Apple’ın bu yeni AirPods modelinin harici kameralar ve yapay zeka teknolojisi kullanarak kullanıcıya bilgi sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ancak, bu özelliğin en azından bu yıl tanıtılması beklenen AirPods Pro 3 modelinde yer almayacağı ifade ediliyor. Yeni modelin 2026 yılı veya daha ileri bir tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor.