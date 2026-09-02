Antarktika'daki Weddell Denizi'nin tabanında yapılan bilimsel araştırmalarda, okyanuslarda bugüne kadar belgelenmiş en büyük kesintisiz balık üreme alanı keşfedildi. Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yaklaşık 240 kilometrekarelik bir alana yayılan kolonide Jonah buz balığına (Neopagetopsis ionah) ait yaklaşık 60 milyon aktif yuva ve 60 bin tondan fazla biyokütle tespit edildi.

OKYANUS TABANI KAMERAYLA TESPİT EDİLDİ

Keşif, Alfred Wegener Enstitüsüne ait Polarstern araştırma gemisiyle gerçekleştirilen sefer sırasında, Filchner Buz Sahlığı yakınlarında yapıldı. Deniz tabanının 420 ila 535 metre altındaki derinliklerde görev yapan Okyanus Tabanı Gözlem ve Batimetri Sistemi (OFOBS), araştırma ekibine eş zamanlı görüntüler aktardı.

Kameraların yaklaşık 45 bin 600 metrekarelik gözlem alanında doğrudan 16 bin 160 yuvayı kaydetmesinin ardından yapılan yoğunluk ve alan haritalandırma hesaplamaları, bölgede metrekare başına ortalama 0,26 yuva bulunduğunu gösterdi.

EBEVEYN BAKIMI VE ÇEVRESEL ETKENLER

Deniz tabanındaki tortularda dairesel çukurlar şeklinde görülen her bir aktif yuvada ortalama 1.735 yumurta yer alıyor. Görüntülenen yuvaların büyük bölümünde yumurtaları koruyan yetişkin bir balığın beklediği kaydedildi. Aynı bölgede daha önce yapılan incelemelerde yalnızca 93 yuva tespit edilmişti.

Araştırmacılar, koloninin konumlandığı bölgedeki dip suyunun çevre derinliklere kıyasla 2°C'ye kadar daha sıcak olduğunu belirledi. Bu sıcaklık farkının, kıta sahanlığına yönelen Modifiye Edilmiş Sıcak Derin Su akıntısından kaynaklandığı ve balıklar için elverişli bir üreme ortamı oluşturduğu değerlendiriliyor.

BÖLGE EKOSİSTEMİNE ETKİSİ

Bölgede bulunan 60 bin tondan fazla biyokütlenin Antarktika ekosisteminde önemli bir rol oynadığı saptandı. Vericilerle izlenen Weddell foklarının doğrudan bu koloni üzerinde yoğunlaşarak dalış yaptığı ve bölgeyi beslenme alanı olarak kullandığı belirlendi. Ayrıca balık kalıntılarının deniz tabanındaki diğer canlılar için organik madde kaynağı sağladığı kaydedildi.

Bilim insanları, elde edilen verilerin Weddell Denizi'nin bu bölümünde bir Deniz Koruma Alanı oluşturulması yönündeki önerileri desteklediğini bildirdi.