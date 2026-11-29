Batman’ın Kozluk ilçesinde gece saatlerinde kamp yapan bir grup, beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Kamp için bir araya gelen 12 arkadaşın ısınmak amacıyla yaktığı ateş, çevresindekiler sohbet ettiği sırada aniden patladı.

ALEVLERİN ARASINDA PANİK YAŞANDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın etkisiyle ateşin içindeki közler çevreye savruldu. Bir anda yaşanan patlama, ateşin etrafında bulunan grupta paniğe neden oldu.

Olayda herhangi bir ağır yaralanma yaşanmazken, 12 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Kamp alanında yaşanan patlama ve ardından arkadaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ateşin aniden patlamasıyla çevredeki közlerin etrafa saçıldığı ve gruptakilerin korkuyla uzaklaştığı anlar yer aldı.