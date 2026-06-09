14 Haziran’da Avustralya sınavıyla Dünya Kupası serüvenine start verecek olan A Milli Takım, dün kamp için Arizona’ya gitti. Fort Lauderdale Havalimanı’ndan kalkan uçakla yaklaşık 5 saat süren yolculuğun ardından Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı’na ulaşan kafileyi 40 derecelik hava sıcaklığı karşıladı. ABD’deki hava şartlarına adapte olmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Vincenzo Montella, sıcaklığa Adana’dan alışık olduğunu söyledi. Montella, “Son haftaya girdik. Başlamak için sabırsızlanıyoruz. Buradaki hava şartlarına adapte olmamız gerekiyor. Bu konuda biraz şanslıyım çünkü Adana’daki sıcağı gördüğüm için daha kolay adapte olacağım” şeklinde konuştu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da “Kampımız iyi geçti. Hava sıcaklığına alışmamız lazım. Güzel bir heyecan. Tadını çıkarmaya çalışacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.