Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Icardi’nin özel yaşamı gündemden düşmüyor. Arjantin’de iki kızını görmek isteyen Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın evinin önünde tam 10 saat bekledi. Wanda Nara kapıyı açmazken ikili arasında yine kriz çıktı.
Icardi’nin, Wanda Nara ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle devreye polis girdi. Yaşananlar, ülke basınındaki bazı kanallarda canlı yayınlandı. Uzun bekleyişin ardından Arjantinli yıldız polislerin yardımıyla kızlarıyla buluşmayı başardı.
Galatasaray kampına geç katılabilir
Arjantinli yıldızın özel hayatında yaşadığı bu anlaşmazlıklar Galatasaray’ın 4 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına katılımını da etkileyebilir. Yıldız futbolcu, kızlarıyla bir süre vakit geçirdikten sonra İstanbul’a dönecek. Bu da kampa birkaç gün gecikmeli katılabileceği anlamına geliyor.