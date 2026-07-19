Yaklaşık 25 kilometre çapındaki krater, Marsal Gölü'nün çevresinde yer alıyor. İlk olarak uydu görüntülerinde fark edilen yapı, amatör gökbilimci Joël Lapointe'ın dikkatini çekince uzmanlara bildirildi. Bunun üzerine bölgeye jeologlar ve gezegen bilimcilerden oluşan bir ekip gönderildi.

GÖKTAŞI KRATERİ OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Araştırma ekibi, arazi çalışmalarında göktaşı çarpmalarına özgü şok konileri ve çarpmanın oluşturduğu erimiş kayaçlar tespit etti. Bilim insanları, bu iki bulgunun büyük bir göktaşı çarpmasının en güçlü kanıtları arasında yer aldığını belirtti. Laboratuvar incelemeleri sonucunda kraterin yaşının yaklaşık 390 milyon yıl olduğu hesaplandı.

DÜNYADA SADECE YAKLAŞIK 200 TANE VAR

Araştırmacılar, Dünya üzerinde bugüne kadar doğrulanmış yaklaşık 200 göktaşı krateri bulunduğunu, bu büyüklükte yeni bir krater keşfinin ise oldukça nadir olduğunu vurguladı. Kratere, yerel Innu topluluğuyla yapılan görüşmelerin ardından Uhaachatik Krateri adı verildi. Ekip, bölgeden toplanan örnekleri incelemeyi sürdürerek çarpmanın Dünya'nın jeolojik ve iklimsel geçmişi üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı araştırmayı hedefliyor.