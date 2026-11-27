Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların kamu alacaklarının tahsilatına yönelik hazırladığı yeni faiz düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklerle hem gecikme zammı oranı hem de borç taksitlendirmelerinde esas alınan tecil faizi güncellendi.

AYLIK GECİKME ZAMMI YÜZDE 3,2 OLDU

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan düzenlemeye göre, ödeme süresi geçen kamu alacaklarına her ay için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 3,2 oranında gecikme zammı işletilecek.

YILLIK TECİL FAİZİNDE 10 PUANLIK İNDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu borçlarının tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yıllık faiz oranı yeniden belirlendi. Daha önce yıllık yüzde 39 olarak uygulanan tecil faizi, yapılan 10 puanlık indirimle yüzde 29 seviyesine düşürüldü. Yeni oran, 27 Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılacak tecil başvurularında doğrudan geçerli olacak.

MEVCUT VE DEVAM EDEN BORÇLARA NASIL UYGULANACAK?

Düzenleme, halihazırda başvurusu yapılmış veya taksit ödemeleri süren borçların hesaplama yöntemini de netleştirdi:

Başvurusu Önceden Yapılanlar: 27 Kasım'dan önce başvuruda bulunulmuş ancak henüz tecil edilmemiş kamu alacaklarında; başvuru tarihinden 26 Kasım'a kadar olan süre için o dönemde geçerli olan eski oran, 27 Kasım ve sonrası için ise yüzde 29'luk yeni oran hesaplanacak.

Taksit Ödemesi Devam Edenler: Daha önce tecil edilmiş ve ödeme şartlarına uygun şekilde taksitleri yatırılan borçların 27 Kasım 2026'dan sonraki vadeli taksitlerine de 1 sayılı Tahsilat Genel Tebliği esasları doğrultusunda yüzde 29'luk yeni faiz oranı uygulanacak.