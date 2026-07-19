Savaş yüzünden akaryakıt fiyatlarının olağanüstü artması kamuya ait araçlarla saltanat sürenlerin keyfini bozmadı. Akaryakıta gelen zamlar yüzünden vatandaş arabasına binemezken çiftçi tarlasını süremezken kamu kurumlarında kişi ve hizmete tahsisli araçlar yollarda adeta mekik dokudu. Zamlara rağmen araç kullanımında tasarrufa gidilmeyince kamu araçlarının deposunu doldurabilmek için devlet bütçesinden 6 ayda tam 7 milyar 442 milyon 552 bin lira akaryakıt parası ödendi.

Geçen yılın aynı döneminde akaryakıt gideri 3.6 milyar lira olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı resmi bütçe verilerine göre, kamu araçlarının akaryakıt giderlerindeki 6 aylık artış yüzde 107 ile olağanüstü seviyeye ulaştı.

BAKIM YÜKÜ DE ARTTI

Akaryakıt zamlarına rağmen araç saltanatı tam gaz devam edince çok yol yapan araçların bakım ve onarım ihtiyacı da arttı. Geçen yılın ilk 6 ayında taşıt bakım ve onarımına 2 milyar 884 milyon lira harcanırken bu yıl aynı dönemde araç bakım ve onarımına giden para 4 milyar 29 milyon lirayı aştı. Böylece araç saltanatının bütçeye getirdiği bakım yükü 6 ayda yüzde 40 arttı. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle şirketlere yaptırılıp aşırı pahalı fiyatlarla işlettirilen köprü, tünel ve otoyollar vatandaşla birlikte devletin bütçesini de sarstı.

6 ayda bir büyük oranlarda zam yapılan pahalı otoyol, köprü ve tünelleri kullanan kamu araçları yüzünden bütçenin geçiş ücret yükü geçen yılın 6 ayına göre yüzde 120 gibi devasa oranda artarak 97.5 milyon liradan 214.7 milyon liraya fırladı.

NATO pahalıya patladı

NATO Zirvesi için yol ve çevreyi güzelleştirme çabası bütçeye yük getirdi. NATO için yapılan harcamaların başında gelen yol bakım ve onarımları için bu yıl 6 ayda 5 milyar 768 milyon lira harcandı. Bu paranın 4 milyar 215 milyon lirası haziran ayında yapılan yol bakım ve onarım harcamalarına gitti. Bütçeden bakımı ve onarımı yapılan gayrimenkullere 6.9 milyar, hizmet binalarına 882 milyon, tefrişata 25 milyon harcandı.