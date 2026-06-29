Karaman’da kamuya ait yüksek değerli bir taşınmazın ihale şartlarına aykırı biçimde kooperatife devredildiği iddiası yargı ve idari sürece taşındı. İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ön inceleme sonucunda, İl Özel İdaresi’ne ait yaklaşık 30 bin metrekarelik ticari alanın sözleşme hükümleri yerine getirilmeden devredildiği ve kamu zararına yol açıldığı değerlendirilerek 12 üst düzey yetkili hakkında soruşturma izni verildi.

ŞARTNAMEYE RAĞMEN DEVİR GERÇEKLEŞTİ

Soruşturma dosyasına göre süreç, Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi’nde imar planında “Biriketçiler Sitesi” olarak ayrılan ticari nitelikli taşınmazın 2022 yılında satış ihalesine çıkarılmasıyla başladı. Taşınmaz, 14 milyon 600 bin TL bedelle S.S. Karaman Mercan Yapı Kooperatifi’ne devredildi.

Satış şartnamesi ile imzalanan sözleşmede, iki yıl içerisinde inşaat seviyesinin en az yüzde 25’e ulaşmaması halinde taşınmazın İl Özel İdaresi mülkiyetinde kalacağı ve ödenen bedelin gelir kaydedileceği hükmü yer aldı. Ancak resmi tespitlere göre belirlenen süre sonunda inşaatın şartnamede öngörülen seviyeye ulaşmadığı ortaya çıktı.

BİLİRKİŞİ: GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 11,5

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla hazırlanan bilirkişi raporu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün teknik incelemelerinde, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yalnızca yüzde 11,5 seviyesinde kaldığı tespit edildi.

Buna karşın sözleşme gereği geri alınması gereken taşınmaz için farklı bir süreç işletildi.

‘YÜZDE 25 TAMAMLANDI’ RAPORUYLA TAPU DEVREDİLDİ

Bakanlık incelemesine göre İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, teknik inceleme yapılmaksızın inşaat seviyesinin yüzde 25’i geçtiği yönünde rapor hazırladı.

Bu rapor doğrultusunda İl Genel Meclisi’nde oy çokluğuyla alınan kararla taşınmaz üzerindeki hak mahrumiyeti şerhi kaldırıldı ve tapu tamamen kooperatif adına geçirildi.

Müfettişler, söz konusu işlem sonucunda İl Özel İdaresi’nin doğrudan zarara uğratıldığı değerlendirmesinde bulundu.

12 YETKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanlığı; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcısı, ilgili müdürlük yöneticileri ile Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar–Bayındırlık Komisyonu üyeleri dahil toplam 12 kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Kararda, bazı İl Genel Meclisi üyelerinin devir kararına muhalefet şerhi düştüğü ve rapora katılmadıklarını tutanak altına aldığı bilgisi yer aldı.

ESKİ VALİYE İZİN ÇIKMADI

Dönemin Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Kararda; valinin önüne gelen dosyanın komisyon süreçlerinden geçmiş teknik bir işlem olduğu, bilirkişi raporlarının valinin imza tarihinden sonra hazırlandığı ve usulsüzlüğü bilmesinin mümkün olmadığı gerekçelerine yer verildi.

DANIŞTAY’A İTİRAZ YOLU AÇIK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla kesinleşen karara karşı, 4483 sayılı Kanun kapsamında tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesi’ne itiraz edilebileceği belirtildi. Karaman’da geniş yankı uyandıran dosyanın önümüzdeki günlerde yargı sürecinde yeni bir aşamaya taşınması bekleniyor.