Hükümet dün kamu işçisine ikinci zam teklifini açıkladı. Zam teklifini duyan TÜRK İş ise grev kapısını açık bıraktı. Hükümetin ikinci zam teklifi ne? SGK Uzmanı İsmail Sevinç SÖZCÜ TV'de zam teklifini yorumladı.

SÖZCÜ TV'de konuşan SGK Uzmanı İsmail Sevinç, "Hükümetin teklifini böyle bekliyorduk, çok da umutlu değildik zaten. TÜRK İŞ yüzde 50 bekliyordu. İkinci altı ayda da yüzde 25 verilmeli diyordu. Hükümet enflasyon beklentisine uyumlu bir teklif yaptı, yaşanan enflasyona değil de hedef enflasyona göre..." dedi.

Sevinç şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 2-3 artışla teklif verdi hükümet. TÜRK İş eylem yapacaklarını duyurdu. İşçiler yaşanabilir bir ücret istiyor. Biz ücretlileri yeterince desteklemiyoruz, ücret adaletini doğru yönetmediğimiz zaman da ciddi bir problem oluyor.

Burada yapılması gereken GSMH'yi daha doğru dağıtmak. İşçinin, memurun sorunu değil sadece sabit gelirlinin sorunu. Gelir dağılımını düzeltmek gerekiyor, toplam vergilerden buraya daha fazla pay ayırmak gerekiyor. Bu olmadığı zaman komik rakamlar teklif edilmeye başlıyor, gerçek hayatla pek örtüşmüyor.

Örneğin limonun kilosu 150 TL. İnsanlar 3-4 gün limon almak için çalışacak. Gerçekten hesap ona geliyor. Kirazı geçtik 500-600 lira...

Beslenme olayı ciddi anlamda sıkıntılı olacağa benziyor. En düşük emek aylığına artış gelecek. Kök aylıkların düşük olması nedeniyle. 17 bin TL bandına yaklaşacak gibi görünüyor.