Kamu ihalelerine yönelik kuralları belirleyen ve ihale süreçlerindeki şikayetleri inceleyen Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) kendi hizmet alımı Sayıştay denetimine takıldı. KİK’in HAVELSAN’dan ‘Kamu Alımlarının Dijital Dönüşümü, Araştırma, Geliştirme, Bakım ve Destek Hizmeti’ alımının mevzuata uygun olmadığı tespit edildi. İşin yaklaşık maliyeti 183 milyon lira olarak hesaplandı. Bu tutarın hizmet alımları için mevzuatta öngörülen sınırı aştığı belirtildi.

Sayıştay bulgusunu gündeme taşıyan YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “AKP iktidarı kurumları öyle bir hale getirdi ki denetleyici bir kurum bile mevzuata aykırılık yapıyor. Artık tuz koktu.” Sayıştay’ın 2025 yılı raporunda yer alan bulgunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu açısından da takip edilmesi gerektiğini belirten Bakırlıoğlu, söz konusu alımın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istedi.

EKİM 2025’TE İMZALANDI

Sayıştay’ın Kamu İhale Kurumu 2025 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’na göre, KİK ile HAVELSAN arasında 9 Ekim 2025’te 356 gün süreli sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında görevlendirilen personelin, KİK personeli gibi çalıştığı, mesailerinin tamamını kuruma ayırdığı ve sözleşme maliyetinin tümünün işçilik giderlerinden oluştuğu belirlendi.

Sayıştay, personelin çalışma şekli ve maliyet yapısının söz konusu işin danışmanlık hizmetinden çok personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıdığı sonucuna vardı. Raporda KİK’in kendi bütçesinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağına dikkat çekildi. Sayıştay, iş danışmanlık hizmeti olarak kabul edilse dahi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bakırlıoğlu: Hukuki gerekçeniz nedir?

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şöyle konuştu: “Dikkat çekici olan yalnızca 183 milyon liralık bir kamu harcaması değildir. Daha önemli olan, kamu ihalelerini düzenlemekle görevli Kamu İhale Kurumu’nun kendi yaptığı hizmet alımının Sayıştay tarafından mevzuata aykırı bulunmasıdır.” Konuyu Meclis’e taşıyan Bakırlıoğlu iktidara ve KİK’e şu soruları yöneltti: “183 milyon liralık bir iş neden doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi? Teknik şartnamede personelin kurum hiyerarşisi içinde ve kurum talimatları doğrultusunda çalışacağı neden düzenlendi? Bu yöntemin tercih edilmesinin hukuki gerekçesi nedir?”