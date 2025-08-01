Son dakika... Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın dün akşam gerçekleştirdiği dört saatlik görüşme sonrası yeni teklif sunuldu.

HaberTürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11'lik zammın üzerine günlük 50 TL olmak üzere aylık 1500 TL ilave edildi. Sendikalar, bu ilave tutarla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14'e çıkmış olacağını belirtti.

DÜN AKŞAM CEVDET YILMAZ VE ATALAY GÖRÜŞTÜ

Görüşme sonrası açıklama yapan Ergün Atalay "Kamu işvereni yeni bir teklif sundu, yüzde 100 olumlu değil; olumlu değil" ifadelerini kullandı.

Atalay dün akşam yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"Bize, "Saat 8’de burada olur musunuz?" dediler. Aşağı yukarı 4 saattir görüşmelerimiz sürüyor. En son sundukları teklif 24,10’du. Biz de Çarşamba günü kendi kanaatimizi açıkladık. Bizim talebimiz, ikinci altı ay için yüzde 16.57 idi.

BUGÜN GREV BAŞLAYACAKTI

Atalay görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Atalay, grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağı belirtilmişti.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, grev 'Milli güvenlik' gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti.