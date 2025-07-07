İşçiler emeğinin karşılığını bekliyor, iktidar gözünü, kulağını işçinin hak taleplerine kapatıyor. İktidardan gelen zam teklifleri düşük kalınca kamu işçileri daha önce Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay’ın da vurguladığı gibi grev için gün saymaya başladı.

Kamu işçisi 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, 2025’in ikinci altı ay için yüzde 25 zam yapılmasını ve yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu. Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ise kamu işçilerinin ücretlerine 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, 2’nci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi verdi. Beklentinin oldukça altında kalan bu teklifin ardından kamu işçileri ‘hükümet istifa’ sloganlarıyla sokağa döküldü. 18 Haziran’da Türk-İş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önüne gitti. Eylemde bakanlık binasına tabut fırlatıldı. Başkan Ergün Atalay, “Grev kararı alacağız. Noksansız uyarız, haberiniz olsun” dedi. Fakat 27 Haziran’da kamudan gelen ikinci teklif bir öncekinde olduğu gibi yine çok düşük kaldı. Bu teklif de, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 17, yılın ikinci altı ayı için yüzde 10 zam şeklinde yapıldı.

3’ÜNCÜ TEKLİF GELECEK

Türk-İş’ten sonra bu kez Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) de eylem takvimini açıkladı. Bu hafta başlayan takvimde öğle molalarında ve mesai bitimlerinde kollarına siyah kurdele takarak iş yeri önünde oturma eylemi yapacaklarını, bildirdi. Sendika Başkanı Mahmut Arslan, “Hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. Grev yapılacak yerlerde grev yapılması, yasak yerlerde ise yüksek hakem kurulu söz konusu olabilir” dedi.

Grevdeki işçilerden kamu işçilerine destek

Bazı kamu işçileri greve hazırlanırken bazıları zaten de uzun süredir grevde. DYO Boya grevinde elde edilen kazanımının ardından Petrol-İş Kocaeli, Mersin, İzmir Adana’daki fabrikalarda greve gitti. Petrol-İş Sendikası İzmir Şubesi de; TPI, DYO, Temel Conta ve Digel emekçileriyle birlikte Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yaptı ve “Bu düzen böyle gitmez” diye haykırdı. Öte yandan Gübretaş’ta 30 yıl sonra ilk kez işçiler 3 Temmuz’da üretimi durdurdu. TPI Kompozit işçilerinin grevi ise 55’inci gününü dün doldurdu.