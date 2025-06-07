Kurban Bayramı’na geçim derdiyle giren kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında iktidarın bayramdan sonra ileteceği teklifle hüsrana uğrayacak. ANKA Haber Ajansı’ndan Zülfikar Doğan’ın yaptığı analize göre işçi tarafının yüzde 50 zam talebine karşılık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in en fazla yüzde 30’luk bir zamma izin verdiği belirtiliyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 600 bin kamu işçisi için 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ilettiği ortak teklifte 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere bu yılın ilk 6 ayında çıplak brüt ücretlere yüzde 50, 1 Temmuz’dan itibaren ikinci 6 ayda yüzde 25 zam talep etmişti. Sendikalar, 2026’da ilk ve ikinci 6’şar aylık dönemlerde çıplak ücretlere yüzde 25 oranında zam yapılmasını istiyor.

EK İŞ YAPILIYOR

Ancak Mehmet Şimşek’in TİS ücret artışlarında Hazine bürokratlarına verdiği azami ‘zam barajı’ talimatının 2025 yılı için yüzde 30, 2026 içinse yüzde 12 olan hedeflenen enflasyon düzeyinde artış yönünde olduğu dile getiriliyor. Ekonomi yönetiminin hazırlıklarında, anlaşmazlık durumunda nihai aşamada pazarlık marjı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifinde yüzde 5’lik bir ilave zam marjı üzerinde duruluyor.

İktidar yüzde 30’luk zammı bile kamu işçisine çok görürken, stratejik öneme sahip sektörlerin başında gelen savunma sanayi çalışanları dahi ek iş yapmaya başladı. Eskişehir 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde çalışan savunma sanayi işçileri geçinemediklerinden yakındı. Maaşların ortalama 35 bin lira, kiranın da 25 bin lira olduğuna dikkat çeken 15 yıllık kamu işçisi Deniz Güngör, işçilerin ek iş yaparak geçinmeye çalıştığını söyledi.

5.5 milyonluk katma değer

İşçi Mehmet Kapucu, Eskişehir’deki fabrikada en yüksek kıdeme sahip olmasına rağmen haziran maaşının 41 bin 500 TL olduğunu söyledi. Kapucu, fabrikada çalışan başına 5.5 milyon liralık katma değer üretildiğini belirterek “Biz devletten bunun yalnızca yüzde 10’unu istiyoruz. Enflasyon farkı alamadık, refah payı yok. Kalifiye işçi kalmayacak” dedi.

IMF’nin önerisiyle iktidar yılda tek zam istiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığı çalışmanın ardından kamunun ilk teklifini Kurban Bayramı’ndan sonra sunacağını açıkladı. Kamı, 2 yıllık yeni TİS’te ücret zamları ve sosyal haklardaki artışların ‘hedeflenen enflasyonla’ uyumlu olmasını planlıyor. Kamunun, işçilerin yüzde 10 refah payı, sosyal haklar ve kıdem zammı, vergi dilimi taleplerine ret hazırlığı yaptığı ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) önerdiği enflasyon hedefine endeksli yılda tek seferlik zam önerisini masaya getireceği belirtiliyor.