Karayolları, üniversiteler, hastaneler ve santrallerde çalışan 600 bine yakın kamu işçisi için hükümetin zam teklifi açıklandı. İşveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. Kamu işçileri ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) sunulan zam teklifine büyük tepki gösterirken greve gideceklerini belirtti.

‘HAFTAYA BAKANLIKTAYIZ’

Zira işçi kesimi, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor. Hükümetin sunduğu teklifi kabul etmeyeceklerini belirten Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bu kadar belirsiz, zor bir dönem geçirdiğimizi hiç görmedim.”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da teklifin kabul edilebilir ve müzakere edilebilir olmadığını belirterek şunları söyledi:

“İşçilerin ekonomik sıkıntısının had safhada olduğunu, dayanma gücünün kalmadığını, 7 aydır zordayız geçinemiyoruz diye ülkenin her yerinde eylemlerle ülkeyi yönetenlere anlattık. Verdikleri tekliften bir şey anlamadıkları ortaya çıkıyor. Çalışma Bakanlığı’ndan randevu istedik. 17 Haziran Salı günü Bakanlık’ta olacağız. 18 Haziran Çarşamba günü de Maliye Bakanlığı’nın önünde olacağız. Haziran ayının sonunda ise grev kararı alacağız.”

Ergün Atalay, “Hem bizi hem de ülkeyi yönetenleri daha sıcak ve daha sıkıntılı bir yaz bekliyor” dedi.

‘En düşük işçi ücreti 65 bin lira olmalı’

Kamu işçileri sosyal medyada grev çağrısında bulundu. Bir işçi, “Savunma sanayide şöyle tarih yazdık deyip propaganda yapmayı biliyorsunuz. Ama bunu üreten işçiye reva gördüğünüz 1800 lira ücret mi” diye sorarken, “Siz iktidara gelmeden önce kamu işçisi asgari ücretin 5-6 katını alıyordu şimdi 2 katını alıyor” diye yazdı. Bir başka işçi de “Öldürsünler kamu işçisini de kurtulsunlar. Bu teklif işçiye küfürdür” diye isyan ederken, bir diğeri memur ve işçi maaşları arasındaki farka dikkat çekerek “En düşük işçi maaşı 65 bin lira olmalı” diye tepkisini ifade etti.