Hükümet, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için üçüncü zam teklifini açıkladı. Buna göre hükümetin kamu işçisine toplu sözleşmesinde verdiği teklif ilk altı ay için yüzde 24 ikinci 6 ayı gerçekleşen enflasyon olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ağar'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Pazertesi gününden itibaen yeniden görüşme yapılacak bugün itibariyle bir ilerleme kaydedildi. ilk altı ay için yüzde 24 ikinci 6 ayı gerçekleşen enflasyon olarak belirlendi.. Gelecek görüşmede ise sosyal haklarla ilgili görüşemelerim olacak. Şu an HAK-İş ve diğer koodinasyolarla bir araya gelip değerlendireceğiz.

DAHA ÖNCE KABUL EDİLMEDİ

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı.

Bu teklifin ardından uzlaşı çıkmazken ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu.

Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş’ten açıklamalar peş peşe gelirken taleplerin karşılanmadığı ifade edildi.