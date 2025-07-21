Kamu Çerçeve Protokolü’nde, işçilerin eylemleri ve grev kartını göstermesi sonrası, zam oranı yüzde 24’e çıkarıldı. Sendikaların açıkladığı zam talebi yüzde 50 iken, yüzde 24’e ek taban ücretlere seyyanen artışla ilk 6 ay için yapılacak zam oranı yüzde 39’u bulacak. Bu hafta işçinin teklife yanıtı belli olacak.

7 AYLIK SÜREÇ

600 binden fazla kamu işçisi kamu çerçeve protokolü ile belirlenecek ücret ve sosyal hak artışlarının 7 aydır sonuçlanmasını bekliyor. 27 Şubat’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) konfederasyonlarının sunduğu taslak teklif ile başlayan süreçte iktidar aylar sonra yüzde 16’lık teklifle masaya gelmişti. İşçinin iş bırakma ve işyerini terk etmeme gibi bir dizi eylemi içeren takvimle haklarını aramasıyla, ikinci teklif yüzde 17, üçüncü teklif ise yüzde 24’e revize edildi. Yüzde 24’lük teklifin ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “İş yerine özgü sorunlar çok önemli. Bu konuları da çözersek bir yere geliriz diye düşünüyorum” dedi. Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de “Önümüzdeki süreçte bütün çalışanlarımızın mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir anlayışla bu çerçeveyi de çizmiş olacağız” diye konuştu.

SEYYANEN ZAM

Türk-İş’e bağlı sendikaların, işçilere yüzde 24 protokol zammı, 1.400 TL altında olan günlük brüt ücretlerin bu seviyeye çekilmesi ve üstü ücretlere de 40 TL seyyanen zam yapılacağını duyurduğu belirtiliyor. İşkollarının niteliğine göre yapılacak yüzde 3 veya yüzde 7’lik zam, yüzde 24 protokol zammı, seyyanen zam ve yüzde 3.8’lik enflasyon farkı ile birlikte işçinin ilk 6 ay için alacağı zam yaklaşık yüzde 39 olacak. İkinci ve takip eden 6. aylar için ise enflasyon oranında zamlar uygulanacak.

Refah payı ile yüzde 50 zam istenmişti

Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarının ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyordu. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bugün yeni teklife ilişkin değerlendirme yapacaklarını söylemişti. Bu hafta kamu işçisi için belirlenecek çerçeve protokolün netleşmesi bekleniyor.