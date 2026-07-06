AKP'li Mehmet Tahmazoğlu'nun başkanlığını yaptığı Şahinbey Belediyesi, 30 Haziran tarihinde "bakır fincan takımı alımı" için doğrudan temin yöntemiyle ihale gerçekleştirdi. Belediye kayıtlarına göre alımın bedeli 292 bin 500 TL olarak belirlenirken, iş Ahmet Cengiz isimli kişiye verildi.

DOĞRUDAN TEMİNLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kamu alım kayıtlarına yansıyan bilgilere göre Şahinbey Belediyesi, "bakır fincan takımı alımı işi"ni doğrudan temin usulüyle gerçekleştirdi. Söz konusu alımın toplam bedelinin 292 bin 500 TL olduğu, işin ise Ahmet Cengiz isimli kişiye verildiği görüldü.

CHP’Lİ ÜYEDEN İSRAF TEPKİSİ

Şahinbey Belediyesi CHP Meclis üyesi Hasan Şencan gerçekleşen ihaleye ilişkin şu ifadeleri kullandı;

“Millet mutfağında tencereyi kaynatamazken, Şahinbey Belediyesi’nin bakır fincanlara yüz binlerce lira harcaması, iktidarın halktan ne kadar koptuğunu gösteriyor. Bugün vatandaş çayı şekersiz içmenin hesabını yaparken, belediye kahvenin fincanını dert etmiş. Kamu kaynaklarıyla itibar değil, israf satın alınamaz. 292 bin liralık fincan yine hangi itibarlarını göstermek için alındı bilmiyoruz. Bu millet artık fincana değil, o fincanın içinden taşan israfa bakıyor. Bu zihniyet halktan ve halkın gerçeklerden koptu, artık kendi dünyalarında hediyeleşme yarışına girdiler. Bugün olmasa bile yarın hesap sorulur, elbet.”