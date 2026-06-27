Kamu kurum ve kuruluşlarının 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında açacağı kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, bu kuruluşların açılış izinlerinden faaliyet süreçlerine, personel şartlarından denetim mekanizmasına kadar birçok alanda yeni kurallar getiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetmelikle kamu kreşleri ve gündüz bakımevlerinin kuruluş ve işletme süreçlerinin ayrıntılı şekilde belirlendiğini ifade etti.

Yeni düzenleme kapsamında çocukların güvenliği, sağlığı ve gelişimini destekleyecek fiziki koşullar ile kurumsal standartlar tanımlanırken, görev yapacak personelin taşıması gereken nitelikler de yeniden düzenlendi. Ayrıca il müdürlükleri aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemi hayata geçirildi.

Yönetmelikle birlikte çocukların güvenliğini riske atan uygulamalara karşı yaptırım ve kapatma hükümleri de yürürlüğe konuldu. Bunun yanı sıra kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklara ilişkin bilgilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesi sağlanarak denetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.