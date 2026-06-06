Yılın başında dev kâr hedefleri olan bu işletmelerden Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) 3 milyar 246 milyon lira kâr hedefi koyduğu 2025 yılını 501 milyon lira zararla kapattı. Türkiye nüfusunun 3 katı kadar yolcu taşımakla övünen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık Şirketi ise 2025 yılında 14 milyar 411 milyon 49 bin liralık dönem zararı yazdı.

50 MİLYARA DAYANDI

TEDAŞ’ın zararını değerlendiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, iktidarın özelleştirmelerle vatandaşa ucuz elektrik ve rekabet vaat etmesine karşın, gelinen noktada hem yüksek elektrik faturalarının hem de kamu zararının ortaya çıktığını söyledi. CHP’li Sarıgül, kurumun toplam zararın 26 milyar 289 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun daha önce “2025 yılında trenler ile 283 milyon yolcu taşıdık. 85,6 milyon olan Türkiye nüfusunun üç katından fazla yolcumuza hizmet verdik” diye övündüğü TCDD’nin kuruluşları da dev zarar yazdı.

TCDD Taşımacılık’ın 2025 yılı dönem zararı 14 milyar 411 milyon 49 bin lira olurken, TCDD 2025 yılında 35 milyar 530 milyon 352 bin liralık zarar yazdı. İkisinin toplam zararı 50 milyar liraya dayandı.