Isparta'da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde görev yapan engelli kadın memurun maruz kaldığı mobbing ve ayrımcılık başvurusu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) tarafından görüldü.

TİHEK kararında yer alan bilgiye göre, yüzde 60 oranında ortopedik engeli bulunduğunu belirten memur S.E., kadın olması ve engelli kimliği nedeniyle ayrımcılığa ve psikolojik yıldırmaya maruz kaldığını savundu. S.E., doğum izni sonrası yarım gün çalışma ve süt izni gibi yasal haklarını kullanmak istediğini, ancak bu haklarının kurum tarafından engellendiğini belirtti.

'DEVLET SİZİN GİBİLERİ ATAYARAK HATA YAPIYOR'

Bunun yanı sıra engeline rağmen fiziksel olarak zorlayıcı işlere tek başına görevlendirildiğini, destek taleplerinin geri çevrildiğini ve hakkında haksız şekilde art arda disiplin soruşturmaları başlatıldığını belirten S.E., İl Müdür Yardımcısı M.İ.'nin kendisine, "Devlet sizin gibileri atayarak hata yapıyor, yürü git" şeklinde rencide edici söylemde bulunduğunu da iddia etti.

Muhatap kurum tarafından yapılan savunmada ise iddialar reddedilirken birim amiri M.İ.'nin hakaret söylemlerinde bulunmadığı ifade edildi.

Yapılan inceleme sonucu kurumun eşitlik ilkesini ihlal ettiği, engelli personele yönelik pozitif ayrımcılık yükümlülüğünü yerine getirmediği ve disiplin süreçlerini yıldırma amacıyla kullandığı tespit edildi.

Kararda, memurun saygınlığının zedelendiği, psikolojik baskıya maruz kaldığı ve sistematik dışlamaya tabi tutulduğu açıkça vurgulandı.

KDK KARARINA RAĞMEN MOBBİNG DEVAM ETTİ

Öte yandan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) da kuruma, memur S.E.'ye yönelik 'uyarma' cezasının sonlandırılması gerektiği yönünde "tavsiye" verdiği ortaya çıktı. Söz konusu uyarıya rağmen S.E. hakkında yeni disiplin işlemlerinin başlatıldığı ve mobbingin sürdüğü tespit edildi.

TİHEK kararında S.E.'nin uzun süreli baskı ve hak kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek kamu kurumuna 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.