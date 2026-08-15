İktidar, vatandaşa her fırsatta tasarruf çağrısında bulunuyor. Kamuda ise harcamalar hız kesmeden sürüyor. Yılın ilk yarısında 182 kamu kurumunda 13 bin 738 personel yurt dışına gitti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2026 Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu kamu kurumlarının yurt dışı görevlendirmelerini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği geçici süreyle yurt dışında görevlendirilen personele ilişkin bildirimleri elektronik sisteme kaydetti. Yılın ilk yarısında 182 kamu kurumu yurt dışı görev bildirimi yaptı. 13 bin 738 kamu personeli de temsil, eğitim, toplantı, konferans gibi çeşitli konularda belli sürelerle yurt dışına gitti.

AYDA 2 BİN 280 PERSONEL

Böylece ocak-haziran döneminde ayda 2 bin 290, her gün de 76 kamu personeline yurt dışı görevi verildi. Raporda bu personelin hangi kurumlarda görev yaptığı, hangi ülkelere gönderildiği, gezilerin kaç gün sürdüğü, yapılan masraf ile personele gezi nedeniyle ödenen harcırah açıklanmadı.

Uçak bileti, konaklama yemek ve diğer masrafların bütçeye toplam maliyetine değinilmedi. 13 bin 738 personel hakkında görevlendirme bildirimi yapılmasına karşın yurt dışı seyahatlerinin ayrıntıları paylaşılmadı.

Asgari seviyede tutulması istenmişti

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile kamunun yurt dışı geçici görevlendirmelerinin ‘asgari seviyede tutulması’ istenmişti. Personele zorunlu hallerde yurt dışı görevi verilecekti ama yurt dışına çıkan personel sayısı 14 bine dayandı.