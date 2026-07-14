Cem YILDIRIM

Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e emniyet sorgusunda, iptal edilen temizlik ihaleleri soruldu. Güner, ihalelerin rekabetin sağlanamaması nedeniyle iptal edildiğini, bu işlemin daha sonra Kamu İhale Kurumu tarafından da uygun bulunduğunu ve Danıştay’ın hukuka uygunluk kararı verdiğini belirterek, sonraki ihalelerin daha düşük bedellerle sonuçlandığını, böylece kamu yararı sağlandığını ifade etti. Güner, ifadesinde şunları söyledi:

AYLIK 4.5 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANDI

“Herhangi bir ihalede yönlendirme olmadı, talimat almadım ve kimseye de talimat vermedim. Kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim” dedi. Araç kiralama ihalesiyle ilgili olarak ise belediyenin zarara uğratıldığı iddialarını reddetti. İhale iptali sayesinde aylık yaklaşık 4,5 milyon lira tasarruf sağlandığını söyleyen Güner, “Ortada bir kamu zararı değil, aksine kamu yararı ve tasarrufu vardır.”

Sorguda bir detay dikkat çekti. Güner’in evinde yapılan aramada bulunan 100 bin TL nakit para ve 50 gram altın soruldu. Söz konusu para ve altının, düğününde takılan takılar olduğu ortaya çıktı.