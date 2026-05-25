2024 yılı Mayıs ayında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde kamu kurum ve kuruluşlarının 3 yıl boyunca yeni taşıt alması yasaklanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kamuda hem taşıt alım giderleri hem de kiralama giderlerindeki artış tam gaz sürüyor. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de kamu kurumlarında 119 bin 752 makam ve hizmet aracı bulunuyor. Ancak araç kiralamaya da milyarlar gidiyor. Devletin taşıt kiralama giderleri yılın ilk dört ayında 1 milyar 864 milyon 107 bin lira olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 2026’nın ilk dört ayında 393 milyon 705 bin liralık taşıt alındı.

2 MİLYARA DAYANDI

Devletin taşıt kiralama giderleri ocakta 324.4 milyon lira, şubatta 472.4 milyon lira, martta 529.1 milyon lira nisanda ise 537.9 milyon lira oldu. Böylece sadece dört ayda araç kiralamaya toplam 1.8 milyar lira ödendi. 2025 yılının tamamında ise taşıt kiralama harcaması 5.1 milyar lira olarak gerçekleşmişti. 2025 yılının tamamında hava taşıtları için ödenen kiralama giderleri toplam 13 milyar 392 milyon lira olurken, bu yılın ilk dört ayında ise hava taşıtlarına toplam 1 milyar 92 milyon 817 bin lira aktarıldı.

Dört ayda, 393 milyon lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kara taşıtı alımları için mart ayında 27.8 milyon lira, nisanda 38 milyon 59 bin lira ödendi. Hava ve demiryolu ile birlikte dört aylık toplam taşıt alımı gideri 393 milyon 705 bin lira oldu, yılın ilk iki ayında ise hiç taşıt alımı yapılmadı. Kamunun taşıt alımlarına ödediği tutar 2025’te 13.8 milyar lira seviyesindeydi.