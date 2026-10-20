Avrupa ülkeleri ile Türkiye’deki resmi taşıt sayıları sık sık kıyaslanırken kamuda tasarruf söylemleri de sözde kaldı. Meclis’e sunulan 2027 Bütçesi’ne göre kamudaki resmi araç sayısı 133 bin 682’yi bulacak.

Bunlardan 86 bini savunma güvenlik ve sağlık alanında kullanılırken 7 bin araç tarım ve ormancılık, 7 bin 500 araç eğitim hizmetleri, 5 bin araç da adalet hizmetlerinde faaliyet gösteriyor. 28 bin 182 araç ise diğer kamu kurumlarının hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Yargı organları ve Bakanlıklardan oluşan genel bütçeli idarelerde 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla toplam 123 bin 694 taşıt bulunuyor. Özel bütçeli diğer idarelerdeki taşıt sayısı 5 bin 486 oldu. Yükseköğretim kurumlarında 4 bin 357 ve düzenleyici kurullarda da toplam 145 adet taşıt var. Böylece kamudaki toplam taşıt sayısı 133 bin 682 oldu.