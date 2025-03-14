Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 13 Mayıs 2024'te kamuda tasarruf paketini açıkladı. Peki resmi rakamlara göre gerçekten de kamuda tasarruf yapıldı mı? Resmi veriler harcamaların hızla arttığını ortaya koyuyor. Ekonomist Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ın yaptığı bütçe analizi, kamu giderlerinde düşüş beklenirken artış yaşandığını gösteriyor.

Yılmaz’ın değerlendirmesine göre, 2024 yılı boyunca kamu harcamalarında gözle görülür bir azalma sağlanamadı. Aksine, belirli kalemlerde harcamalar rekor seviyelere ulaştı.

TAŞIT GİDERLERİ 4 KAT ARTTI

Kamu taşıt giderleri 2024 yılının ilk üç ayında 2,1 milyar TL iken, yılın son üç ayında bu rakam yaklaşık 4 katına çıkarak 10,3 milyar TL’ye ulaştı.

Özellikle taşıt alımları dikkat çekici bir artış gösterdi. Yılın ilk altı ayında taşıt alımı için 231 milyon TL harcanırken, yılın ikinci yarısında bu rakam 7,5 milyar TL’ye fırladı. Araç alımlarıyla birlikte onarım giderleri de yükseldi. Yılın başında taşıt onarımı için 855 milyon TL ayrılırken, son çeyrekte bu rakam 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

HABERLEŞME GİDERLERİ KATLANDI

Kamu kurumlarının haberleşme giderleri de 2024 yılı boyunca 2,5 kat arttı. Yılın ilk çeyreğinde 2,2 milyar TL olan haberleşme harcamaları, yılın son çeyreğinde 8,1 milyar TL’ye yükseldi.

Benzer şekilde kırtasiye ve baskı harcamaları 4 katına, lojman ve sosyal tesis harcamaları ise 6 katına çıktı.

ENERJİ GİDERLERİ BÜTÇEYİ YUTUYOR

Kamunun en büyük gider kalemlerinden biri de enerji oldu. Tasarruf edilmesi gereken başlıklara ayrılan bütçenin yarısından fazlası enerji giderlerine gitti. 2023-2024 karşılaştırıldığında, kamu harcamalarındaki genel artış oranı yüzde 40 olarak kaydedildi.

Enerji giderleri yüzde 20’lik bir artış gösterirken, taşıt kiralama, kırtasiye ve haberleşme gibi kalemlerdeki artış oranı çok daha yüksek seviyelere ulaştı.

TASARRUF HALKA, HARCAMA KAMUYA

Özetle, tasarruf tedbirleri kamu maliyesinde kayda değer bir azalmaya yol açmadı. 2023’ten 2024’e taşıt kiralama ve onarım giderleri yüzde 136, haberleşme giderleri yüzde 100 arttı.

Bu durum, enflasyonla mücadelenin yükünü halkın sırtına yüklerken, kamu harcamalarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Gelir dağılımında adaletsizlik ve harcamaların denetlenmemesi, kamu bütçesi üzerindeki baskıyı artırıyor.