Firuze Şenavcı/KORKUSUZ

CHP’li belediyelerin her adımını takip eden iktidar, kendi belediyelerindeki savurganlığı görmüyor. AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, VIP araç filosuyla gündemde.

Fatma hanım, belediyeye bağlı şirketlere en az bir VIP minibüs tahsis etti.

Konut Şirketi için 8 milyon 821 bin 794 lira ödenerek 16 araç kiralandı.

Danışmanlık Şirketi’ne kiralanan 8 araca 7 milyon 752 bin lira, Sağlık ve Spor’a kiralanan 9 araca ise 5.4 milyon lira ödendi.

Araçlar, Şehitkamil’in MHP’li meclis üyesi Memik Yılmaz’ın şirketinden alındı.