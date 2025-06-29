Enflasyonla mücadelede en ağır bedeli ödemek zorunda bırakılan çalışandan, emekliden, işçiden her fırsatta ‘sabır’ isteyen iktidarın birbiri ardına yayınladığı tasarruf genelgeleri kağıt üzerinde kaldı. Kamuda tasarrufun nasıl hiçe sayıldığı ise bu kez de satılan araç sayısı ile yeniden gözler önüne serildi.

Kamudaki 120 bin araçtan ihtiyaç fazlası olanların satılmasına karar verilmişti. Satılan araç sayısı ise 1352’de kaldı. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun konu ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Satılan araçların oranı binde birin bile altında kalırken, iktidar mensupları ve bürokratlar, lüks araçlarla saltanata devam ediyor. Maliye, 135 aracı satmakla övünürken 2025 bütçesi ile kamuya 3 bin 423 yeni araç daha alındı.

Bakan Şimşek’in önergeye verdiği yazılı cevaba göre 2025 Nisan ayı sonu itibarıyla kamuya ait toplam 1079 aracın satışı öngörüldü. Bunlardan 298’i satışa çıkarıldı ancak sadece 135’i satıldı. Şimşek kamudaki araç tasfiye ve satış işlemlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldığını, önümüzdeki dönemde de satışı talep edilen toplam 1079 resmi aracın satışı için ihale yapılmaya devam edileceğini bildirdi.

‘BİR SATIP, BİN ALIYORLAR’

SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulunan Bakırlıoğlu, “120 bin araçtan göstermelik olarak 135’ini satmışlar, bunu da tasarruf zannediyorlar. Üstelik 135 kamu aracını satan iktidar bu yıl kamuya 3 bin 423 adet yeni araç aldı, geçen yıl da bu sayı 3 bin 59 olmuştu. Satılan 135 araçtan elde edilen geliri de açıklamıyorlar ve bir satıp, bin alıyorlar’’ dedi.

‘Tasarrufun T’sini bile yapmıyorlar’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Şu anda kamudaki toplam resmi araç sayısı yaklaşık 120 bin ve bu sayı giderek de artıyor. Oysa tasarruf tedbirlerine göre kamuya 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt alımı yasaklandı, sadece savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde alınabilecekti. Ama buna da uyan yok” dedi. “İktidar ekonomik krizin çözümünü yurttaşın cebinde arıyor, fedakarlık, sabır ve zaman istiyor” ifadelerini kullanan Bakırlıoğlu, “Vatandaşın boğazını sıkanlar, tasarrufun T’sini bile yapmıyor” dedi.

Tedbirlere uyan yok

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Mayıs 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir mecburiyet olduğu belirtilmişti. Tasarruf tedbirlerine göre üç yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt alınmayacak. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek.