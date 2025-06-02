Gülnur SAYDAM

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin en ağır hasar verdiği Hatay’da depremzede şimdi de Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın kamulaştırmasız mesaj yoluyla arazilerine el konulması karşısında ağır mağduriyet yaşıyor. Defne’de bir vatandaşa gönderilen, “Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Defne Tapu Müdürlüğü’nde 28514 sıra no ile Re’sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil işlemi yapılmaktadır” şok yaşattı.

Konu ile ilgili Sözcü’ye konuşan Hatay eski baro başkanı Avukat Cihat Açıkalın, şunları söyledi:

“Hem arazilere bu süreçte el atma ve inşai faaliyetlere başlanmış olması nedeniyle tarım arazisi vasfı kaybolmuş, çiftçi zarar görmüştür. Hem de yaklaşık 2.5 yıldır bu arazileri kullanamayan arazi sahibi gelir kaybına uğramıştır. Dolayısıyla hakkaniyete ve hukuka uygun olanı iadesi istenen bedellerin bu gerekçelerle arazi sahibine bırakılmasıdır”

CHP’li Nermin Yıldırım Kara

‘VATANDAŞI BEZDİRDİ’

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da “Depremzedelerin telefonlarına gelen re’sen el koyma mesajları vatandaşı artık canından bezdirdi. Bu doğru bir uygulama değil bu doğru bir mevzuat değil. Kamulaştırma yapabilirsiniz devletin hakkıdır. Kamu yararı gözetilir. Ücretler yatırılır yurttaş beğenmez ise dava açar. Ancak bakanlığın yaptığı re’sen el koyma kamulaştırmanın mevzuatta da hukukta da yeri yoktur. Canından bezdi bu insanlar. Depremden bu yana türlü türlü sorunlarla savaş veriyorlar” ifadelerini kullandı.