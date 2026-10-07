Fon skandalı dallanıp budaklanırken, kamuda oluşabilecek riskler de merak ediliyor. Tera Yatırım Bankası’nın 5 milyar lira tutarındaki borç ödemesini gerçekleştirememesi finans piyasalarında tartışma yaratırken, şirketin önümüzdeki aylarda yapması gereken yaklaşık 17 milyar liralık ödemeler de gündemde.

Gelişme, Tera ile kamu kuruluşları arasındaki olası finansal ilişkilerin de sorgulanmasına yol açtı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Ümit Özlale, kamu kuruluşlarının Tera kaynaklı bir risk taşıyıp taşımadığının açıklanması gerektiğini belirterek, Türkiye Varlık Fonu ve ekonomi yönetimine iki kritik soru yöneltti.

TÜRKİYE SİGORTA PORTFÖYÜ

Özlale’nin ilk sorusu, hissedarları arasında Türkiye Varlık Fonu ve Borsa İstanbul’un bulunduğu Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik’in portföylerine ilişkin oldu. Özlale, bu iki kuruluşun portföylerinde doğrudan veya dolaylı olarak Tera fonları ya da Tera tahvillerinin bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi. Özellikle Tera’ya ait tahvil ve fonlarda yaşanabilecek değer kayıplarının, bu kuruluşların portföylerine ve dolayısıyla kamu kaynaklarına herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Özlale’nin ikinci sorusunu ise enerji piyasalarının önemli kuruluşlarından EPİAŞ’a ilişkin oldu.

Çoğunluk hissesi TEİAŞ ve Borsa İstanbul’da bulunan Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) geçmişte Tera fonlarını kullanıp kullanmadığı da merak edilen konular arasında. EPİAŞ’ın kamu bağlantısı ve enerji piyasalarındaki kritik rolü dikkate alındığında, kuruluşun Tera ile geçmişte herhangi bir yatırım veya finansal ilişkisinin olup olmadığı da önem taşıyor.

‘Cevap vermek zor olmasa gerek’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Ümit Özlale, Türkiye Varlık Fonu ve ekonomi yönetimine yönelttiği iki kritik soruyla kamu kaynaklarının Tera bağlantılı finansal araçlarda değerlendirilip değerlendirilmediğinin ortaya konulmasının önemine dikkat çekti. Böyle bir durumda kamu kaynaklarının risk altında olma ihtimali doğuyor. Kamuoyunda merak konusu olan bu duruma ilişkin Özlale, kamu kurumlarına yönelik “Cevap vermek zor olmasa gerek” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.