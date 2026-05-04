Kamu ihalelerinde tartışmalı uygulamalara yargı müdahalesi sürüyor. Elazığ 2. İdare Mahkemesi ile Ankara 8. İdare Mahkemesi, iki farklı hastanede gerçekleştirilen yemek hizmet alımı ihalelerine ilişkin işlemleri iptal etti.

SOMUT GEREKÇE SUNULMADI, İHALE İPTAL EDİLDİ

Elazığ’daki Kovancılar İlçe Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen 2026 yılı “Malzemeli Yemek Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesi, pazarlık usulüyle yapıldığı gerekçesiyle yargıya taşındı. Mahkeme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda açık ihale usulünün temel yöntem olduğunu, pazarlık usulünün ise yalnızca olağanüstü durumlarda uygulanabileceğini hatırlattı. Hastane yönetiminin, daha önce yapılan açık ihalenin iptal edilmesini gerekçe göstermesi yeterli bulunmadı.

Somut ve zorunlu bir durum ortaya konulamadığı gerekçesiyle ihale iptal edildi.

İHALE DIŞI BIRAKMA KARARI İPTAL EDİLDİ

Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin incelediği dosya ise Elazığ’ın Maden ilçesindeki Maden Şehit Cengiz Erdur İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan yemek ihalesine ilişkin oldu.

Kamu İhale Kurulu, ihaleye katılan iki şirketin “danışıklı hareket ettiği” iddiasıyla işlem tesis etmişti. Ancak mahkeme, bu iddiayı destekleyen somut ve objektif deliller bulunmadığına hükmetti.

Bu nedenle kurulun, şirketlerin ihale dışı bırakılmasına yönelik kararı iptal edildi. Kurul da mahkeme kararına uyarak önceki işlemini geri aldı.