İlk olarak 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, son olarak 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Birgül Tezel' karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı. Güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren Akbaş, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.
Bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Cengiz Orhonlu ile yarın nikâh masasına oturacak olan oyuncu Sitare Akbaş, önceki akşam kına gecesi düzenledi.
Çift geçen ay nişanlanmıştı.
Bu özel geceye ikilinin oyuncu arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları ve ailesi katıldı.