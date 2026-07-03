Türk sinemasının altın çağı Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı.

Yapayalnız, Devrim Gecesi, Zirvenin Bedeli ve Sefiller gibi hafızalara kazınan sinema filmlerinde rol alan 88 yaşındaki usta oyuncu Kamuran İnselel, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü.

Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu

Rahatsızlığının artması üzerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İnselel, durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştı. Burada doktorların tüm müdahalelerine ve gösterilen yoğun çabaya rağmen usta sanatçı kurtarılamayarak hayata veda etti.

Kimsesiz ve töreniz son yolculuk yürekleri burktu

Vefat haberinin ardından usta oyuncunun son yolculuğu, Yeşilçam’ın pek çok emektarının kaderini andıran cinsten oldu.

Sinema sektörüne ve oyunculuk kariyerine ömrünü adayan Kamuran İnselel için ne sanat dünyasından geniş bir katılım ne de resmi bir anma töreni düzenlendi.

Usta oyuncunun naaşı, belediye işçilerinin omuzlarında sessiz sedasız toprağa verildi.

Acı kaybın ardından yetkililer tarafından yayımlanan taziye mesajında ise "Değerli oyuncumuz Kamuran İnselel'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.