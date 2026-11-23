İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla 1170 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar, sözlü sınav başvurularını 7-11 Aralık 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.

KPSS'DEN EN AZ 60 PUAN ŞARTI

Sözlü sınava girecek adayların 2026 KPSS (B) grubu kapsamında, mezuniyet düzeylerine uygun puan türünden en az 60 puan almış olması gerekecek. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacak.

Adaylar, başvuru tarihleri arasında Bakanlığın https://www.icisleri.gov.tr adresinde yayımlanacak sınav duyurusundaki başvuru bağlantısını kullanarak da başvurularını yapabilecek.