İsviçre'nin meşhur berrak göllerinden birinde yaşanan olay, izleyenleri hem şaşırttı hem de düşündürdü. Kamuya açık doğal alanda yüzmek, serinlemek veya manzarayı izlemek için toplanan insanların gözü önünde iki kadın, suya girerek kişisel bakım yapmaya başladı.

Kadınlar, ellerindeki tıraş bıçaklarıyla bacaklarını ve koltuk altlarını tıraş etmeye başladı. Bu eylem, çevrelerindeki insanları hayrete düşürürken, kadınların umursamaz tavırları tartışma yarattı.

GÖRGÜ KURALLARINA AYKIRI BULUNDU

İkili, kendilerini izleyen ve hayretlerini gizleyemeyen insanlara dönüp bakma gereği bile duymadan, işlemlerini büyük bir sakinlik içinde tamamlamaya odaklandı. Bu aşırı rahat tavır, görüntülerin internet üzerinde yayılmasının ardından ciddi bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Birçok kişi, ortak kullanım alanlarında bu tür özel kişisel temizlik işlemlerinin yapılmasını görgü kurallarına aykırı bularak sert bir dille eleştirdi. İsviçre'nin çevre bilinci ve doğayı koruma yasaları konusunda en katı ülkelerinden biri olması, olayın daha da büyük tepki almasına neden oldu.