Yapay zekâ veri merkezlerinin hızla tırmanan enerji ihtiyacı, alternatif ve sürdürülebilir güç çözümlerine yönelik küresel yatırımları hızlandırırken, bu alandaki en radikal adım Çinli bilim insanlarından geldi.

Çin’deki Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını yürüten araştırmacılar, bir kamyonun arkasında taşınabilen ve onlarca yıl boyunca hiçbir yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan kesintisiz enerji üretebilen mobil bir nükleer reaktör prototipi geliştirdi.

Projenin başında bulunan Nükleer Enerji Güvenliği Teknolojisi Enstitüsü araştırmacısı Wu Yican, geliştirdikleri bu yapının dünyada 10 megavat (MW) sınıfındaki ilk araç üzeri nükleer enerji sistemi olduğunu duyurdu. Geleneksel nükleer santrallerin aksine sabit bir tesise bağımlı olmayan bu esnek teknoloji, ihtiyaç duyulan her bölgeye kolayca taşınabilme avantajıyla öne çıkıyor.

ALTYAPININ ULAŞAMADIĞI YERLERE GİDECEK

"Nükleer güç bankası" olarak nitelendirilen bu yeni nesil reaktörün, özellikle enerji yoğunluğu yüksek olan yapay zekâ veri merkezleri, izole sanayi tesisleri, adalar ve merkezi şebeke altyapısının ulaşamadığı köylerde kullanılması hedefleniyor.

Sistemin sahip olduğu 10 MW'lık üretim kapasitesi, orta ölçekli bir yapay zekâ veri merkezinin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek gücü temsil ediyor. Wu Yican, ultra güvenli, kompakt ve uzun ömürlü mimarisiyle dikkat çeken sistemde "kaynağında güvenlik" yaklaşımının benimsendiğini, böylece koruma mekanizmalarının dışsal faktörlere bırakılmayıp doğrudan reaktörün kendi tasarımına entegre edildiğini belirtti.

Çinli uzmanlar ayrıca, bu yeni reaktörlerin tasarım süreçlerinde ve güvenlik analizlerinde yapay zekâ teknolojilerinden de aktif olarak yararlandıklarını açıkladı.