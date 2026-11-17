Kaza, Hisarcık-Simav kara yolunda, Tokat köyü girişinde yaşandı. Cemil S. yönetimindeki 43 ZB 265 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonun içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Cemil S., ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.