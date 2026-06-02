Samsun’un Atakum ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Cemaller Caddesi ile 7212’nci Cadde’nin kesiştiği noktada meydana gelen kazada mobilya ustası Ercan Ö.’nün (23) kullandığı kamyon ile Basri C. (63) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Savrulan kamyonet, boş arazide sürüklendi. Kazada, sürücüler ile kamyondaki mobilya ustaları Halil Ertaç Ö. (28), Ali M. (42) ve Hakan K. (47), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı