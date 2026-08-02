Balıkesir'de Hakan Aydın yönetimindeki 35 L 4946 plakalı kamyon ile Hüseyin Çelik idaresindeki 35 DAA 608 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi İzmir-Çanakkale kara yolu Burhaniye kavşağında çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Çelik (69) ve beraberinde yolcu olarak bulunan eşi Fidan Çelik (66) ile Canan Benice (56) yaralandı. BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Otomobilde sıkışan sürücü Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fidan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Aydın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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