Olay, 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş yukarı ilerleyen 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasa kapağı henüz bilinmeyen nedenle açıldı. Kasanın içerisindeki tankların bir kısmı yola düşerken, tanklardan kimyasal madde sızmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye AFAD KBRN ekipleri ile polis sevk edildi. CADDE TRAFİĞE KAPATILDI Kimyasal sızıntı nedeniyle ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı ve caddeyi araç trafiğine kapattı. AFAD KBRN ekipleri, bölgede yaptıkları incelemeyle sızan maddenin sülfürik asit olduğunu tespit etti. Akü yapımında kullanılan kimyasalın çevreye yayılmasının önlenmesi için gerekli çalışmalar yürütüldü. AFAD ekiplerinin incelemelerinin ardından kamyon ile yola düşen tanklar vinç yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddenin yeniden trafiğe açılması için işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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