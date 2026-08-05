Kaza, öğle saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyü yol ayrımında meydana geldi. Süleyman O. (54) yönetimindeki 40 KK 293 plakalı kamyon, Cengiz B. (60) idaresindeki 06 DK 8246 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon içerisinde sıkışan Süleyman O. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilincinin kapalı olduğu belirlenen sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Süleyman O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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