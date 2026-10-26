Boş zamanlarında küçük binalar yaparak başladığı uğraşını zamanla devasa bir projeye dönüştüren Macken, New York'un sokaklarını, gökdelenlerini ve mahallelerini tek tek yeniden oluşturdu. Şehrin simge yapılarını da içeren maket, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra milyonlarca kişinin ilgisini çekti.

300'DEN FAZLA PARÇAYI BİRLEŞTİRDİ

Joe Macken adlı kamyon şoförü, 2004 yılında Rockefeller Center'daki ünlü bir binanın küçük maketini yaparak çalışmasına başladı. Başlangıçta yalnızca birkaç yapı oluşturmayı düşünürken zamanla bütün New York'u yeniden inşa etmeye karar verdi.

Balsa ağacı, karton ve köpük levhalar kullanan Macken, şehrin beş büyük bölgesini 300'den fazla ayrı parça üzerinde hazırladı. Bir yapboz gibi birleştirilen maket yaklaşık 15 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe ulaştı. Özgürlük Heykeli, Brooklyn Köprüsü ve Empire State Binası gibi simge yapılar da çalışmada yer aldı.

Macken'in hazırladığı şehir maketi yalnızca günümüzdeki binaları göstermiyor. Çocukluğundan hatırladığı bazı yapıları da çalışmasına ekleyen adam, 2001 yılında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine de maketinde yer verdi.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Yıllarca evinin bodrumunda çalışmasını sürdüren Macken, maket tamamlanmaya yaklaşınca kızının önerisiyle görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoların bir hafta içinde 10 milyondan fazla izlenmesi, dev çalışmanın geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Görüntülerin ardından New York Şehir Müzesi yetkilileri Macken ile iletişime geçti. Şubat 2026'da açılan “He Built This City” adlı sergide ziyaretçiler, dev maketi yakından inceleme fırsatı buldu. Sergi 12 Ekim 2026'ya kadar devam etti.

Macken ise yıllarını verdiği çalışmayı daha da büyütmek istiyor. New Jersey ve Long Island'ın daha geniş bölümlerini de makete eklemeyi planlayan adam, yüz binlerce yeni yapı oluşturarak minyatür şehrini genişletmeyi hedefliyor.