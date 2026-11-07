ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, San Diego yakınlarındaki Interstate 5 otoyolunda meydana gelen olayda, bankalar arası para taşıyan zırhlı aracın kapısı seyir halindeyken arızalanarak aniden açıldı. Kamyon kasasından fırlayan ve içinde 400 bin dolardan fazla (yaklaşık 20 milyon TL) nakit bulunan çuvallar asfalta çarparak patladı, paralar rüzgarın da etkisiyle şeritlere savruldu.

TRAFİKTE PARAYI TOPLAYANLAR KAÇTI

Asfalta dağılan banknotları gören sürücüler araçlarını otoyolun ortasında terk ederek hızla paraların üzerine koştu. Trafik dakikalar içinde kilitlenirken onlarca kişi yerdeki paraları ceplerine ve çantalarına doldurdu. Şaşkınlık ve sevinçle paraları havaya savuran bazı sürücüler, o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak paylaştı.

POLİS CANLI YAYIN YAPANLARI TEK TEK YAKALADI

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kaliforniya Otoyol Devriyesi (CHP) ve FBI ekipleri alanı güvenlik çemberine aldı. Yerdeki paranın yasal mülkiyetinin devredilmediğini ve bunları almanın doğrudan hırsızlık suçuna girdiğini vurgulayan yetkililer, sosyal medyada yayınlanan videoları, telefon kayıtlarını ve araç plakalarını tek tek inceledi. Uyarılara rağmen paraları teslim etmeyen ve canlı yayınlarda kendilerini ele veren çok sayıda kişi adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınarak tutuklandı.