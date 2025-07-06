Chicago’da bir güvenlik kamyonunun arka kapısı tur sırasında “bilinmeyen bir şekilde” açıldı ve üç çanta dolusu para yola saçıldı.

Olay, Brinks Home Security tarafından işletilen kamyonun South Austin Bulvarı’nda ilerlediği sırada meydana geldi.

Polis raporunda, çantalarda toplam 300 bin dolar nakit para bulunduğu belirtildi. Kamyonun arka kapısının açılmasıyla birlikte, içinde ABD doları bulunan üç çanta yola düştü ve parçalanan çantalardan para etrafa saçıldı.

Paraların düştüğünden kısa süre sonra olay yerine geri dönen güvenlik şirketi çalışanları, “50 ila 100 kişinin” paraları yerden alıp hızla olay yerinden kaçtığını gördüğünü söyledi.

İnsanların bir kısmı yaya olarak, bir kısmı ise araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yetkililer olayla ilgili şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.